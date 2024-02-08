كم بقي على موسم الأمطار وينتهي؟.. المسند يُجيب

حدد خبير الطقس عبدالله المسند، الوقت المتبقي لانتهاء موسم الأمطار في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح المسند عبر حسابه على منصة إكس، أن موسم الأمطار ينتهي عادة بنهاية شهر مايو، أي بعد 116 يوماً من تاريخ اليوم (7 فبراير 2024).

وأشار المسند إلى أن المرتفعات الجنوبية الغربية تتمتع بنظام مناخي مختلف، حيث قد تستمر فيها الأمطار لفترة أطول من باقي مناطق المملكة.

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