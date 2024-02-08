انت الان تتابع "الأرصاد": أمطار خفيفة على منطقة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصحبها رياح شديدة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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