تراند اليوم : أول رد من "نتنياهو" على شروط حماس للموافقة على مقترح إطلاق سراح الرهائن والتهدئة في غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات : رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطالب حركة "حماس" التي أوردتها في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار .

​​​​​وأعلن "نتنياهو" رفضه مطالب حماس، التي أوردتها ردًا على مقترح باريس، مؤكدا عزمه القضاء الكامل على الحركة في قطاع غزة.

وأكد "نتنياهو" في مؤتمر صحفي: "يجب أن تكون المفاوضات عبر وسطاء.. الانتصار الحاسم هو هدفنا.. يجب ألا يكون هناك حماس".

مفاوضات وقف الحرب في غزة

مقترح "حماس" شمل وقف العمليات العسكرية وإنهاء التصعيد بشكل مستدام وتبادل الرهائن والسجناء، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع والسماح بعودة النازحين إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية.