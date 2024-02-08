تراند اليوم : شاهد.. لقطات من طائرة "هوك تي 165" التي صنعت بالكامل بأيادٍ سعودية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية، أول لقطات من طائرة "هوك تي 165" التي صنعت بالكامل بأيادٍ سعودية.

وأظهر الفيديو الطائرة مكتملة التصنيع، ومجهزة للعمل.

الجدير بالذكر، شهد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل تدشين آخر طائرة نفاثة متقدمة من طراز «هوك تي 165» تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها في المملكة بأيدٍ وطنية بشكل كامل، وبمشاركة 25 شركة محلية صنَّعت أكثر من 3114 قطعة داخل وخارج الطائرة، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في مجال تجميع الطائرات العسكرية النفاثة في المملكة.