تراند اليوم : جريمة بشعة.. أب مصري يقتل طفله 5 سنوات والأم تضع الجثة في "شوال" وتلقيه في القمامة لسبب غريب!

صحيفة الخليج 365: كشفت جهات الأمن في مصر تفاصيل جريمة مروعة تعرض لها طفل عمره 5 سنوات، بمنطقة عين شمس، التابعة لمحافظة القاهرة.

وفي التفاصيل عثرت الأجهزة الأمنية على جثته في صندوق القمامة وبها آثار تعذيب، ليتبين في النهاية أن القاتل هو الأب، فيما أخفت الأم الجريمة بإلقاء جثة نجلها بعيداً عن الأنظار.

وبفحص ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة مجهولة هي من ألقت الجثة في القمامة، واتضح أنها ربة منزل ووضعت جثة الطفل في "شوال".

واعترفت بأنها هي من تخلصت من جثة الطفل وهو ابنها، وبمناقشتها أقرت بأن والده تعدى عليه بالضرب حتى الموت، بالضرب المبرح بقطعة خشبية وتجريده من ملابسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تبول الطفل على نفسه. وتولت النيابة التحقيق.