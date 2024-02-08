فنادق السعودية.. مكة الأكثر والجوف وحائل الأقل

تذيلت حائل والجوف قائمة عدد الفنادق المرخصة، وذلك بواقع 5 فنادق 3 منها في الجوف، في حين تصدرت مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق من حيث الفنادق بواقع 696 فندقا، تلتها المدينة المنورة بـ 183 ثم الرياض بـ 106 فنادق.

ووفقا لتقرير لوزارة السياحة، بلغ عدد الغرف الفندقية حاليا 247649 غرفة أكثرها في مكة المكرمة بواقع 183 ألف غرفة ثم المدينة المنورة بـ 35 ألفا ثم الرياض بـ 14 ألف غرفة.

توسع مستمر

وتظهر البيانات الصادرة في مارس الماضي أن المملكة تتصدر نشاط بناء الفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا مع 42.033 غرفة فندقية جديدة، وهو ما يمثل 35.1% من 119505 غرف فندقية بنيت في المنطقة.

وهذا يضع السعودية فقط بعد الصين والولايات المتحدة في سوق بناء الفنادق العالمي.

ووفقًا لرؤية المملكة 2030، من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في المملكة بشكل أكبر، وأن يضم 310 آلاف غرفة فندقية بحلول عام 2030 بحجم استثمار يبلغ 110 مليارات دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن «نايت فرانك».

التركيز على المشاريع الضخمة

وتواصل الهيئات العامة العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتطوير فنادق ومنتجعات عالمية المستوى في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك تطوير المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر وأمالا ونيوم وبوابة الدرعية والقدية. وتمثل المشاريع الضخمة في السعودية تطورات فريدة من حيث النطاق والرؤية.

كما ستلعب شركة طيران الرياض التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تضيف ناقلًا وطنيًا آخر، دورًا محوريًا في توسيع شبكة الدولة واتصالها بالوجهات في جميع أنحاء العالم، وزيادة النشاط السياحي الذي يتطلب الزيادة في عدد الفنادق بشكل كبير، كما تشكل العمرة والحج رافدان أساسيان في المشاعر المقدسة لاستقبلات ملايين الحجاج والمعتمرين.

عدد الفنادق والغرف في المناطق

المنطقة عدد الغرف عدد المنشآت

الباحة 163 4

الجوف 187 3

الحدود الشمالية 325 7

الرياض 14664 106

الشرقية 7825 68

القصيم 864 10

المدينة المنورة 35580 183

تبوك 1025 13

جازان 2111 34

حائل 283 2

عسير 736 18

مكة المكرمة 183158 696

نجران 728 13

الإجمالي 247649 1157

مصدر البيانات:

الإدارة العامة للتصنيف - وزارة السياحة