شكرا لمتابعة خبر عن استقبال أهالي حريملاء لأمير الرياض بالقصائد الشعرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، إلى محافظة حريملاء في زيارة تفقدية لسير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

واستقبل أهالي حريملاء أمير الرياض بالقصائد الشعرية البديعة؛ وبأبيات جاء فيها: “فيصل ولد بندر لنا ذخر ليا شد الحزام”.

ويقوم أمير منطقة الرياض بتدشين عددًا من المشروعات التنموية في المحافظة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، ورؤساء المراكز ومديرو القطاعات الحكومية في المحافظة.