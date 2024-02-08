أمطار على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- مشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
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