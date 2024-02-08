سعوديان يدخلان العناية المركزة بعد محاولة إنقاذ فتاة من الدهس بالرياض

فاجأت الإقدام والشجاعة الشابين ياسر وابن عمه مشعل النفيعي عندما قاما بإنقاذ فتاة في العشرين من عمرها بعد تعرضها لحادث سير قرب إحدى الطرق في الرياض. وفي تفاصيل القصة التي رواها فهد النفيعي، أخو مشعل وابن عم ياسر، أشار إلى أنهما كانا يغادران أحد المقاهي عائدين في طريقهما، عندها لاحظا الفتاة التي تعرضت للاصطدام.

على الفور، قام ياسر ومشعل بمحاولة إنقاذها وتنبيه المارة بضرورة تجنب الطريق. ومع ذلك، لم يُكلف القدر الوقت ليصيبهما بحادث مروري أدى إلى إصابتهما بشكل بارز.

تم نقلهما بسرعة إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث خضعا لعمليات جراحية في الرأس خلال الأسابيع الماضية. واستمرت فترة علاجهما في العناية المركزة لأكثر من شهرين.

وبعد تحسن حالتهما، تم نقلهما الآن إلى مدينة الأمير سلطان للتأهيل لاستكمال العلاج. هذا الحادث أثار قلق الأسرة والأهل، ولكن بفضل العناية الطبية والدعم، يتعافى الشابان بشكل جيد.