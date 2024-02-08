شكرا لمتابعة خبر عن سعوديان يعرضان حياتهما إلى الخطر أثناء محاولتها إنقاذ حياة فتاة من الدهس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد نادر، عرض شاب يدعى “ياسر” وابن عمه “مشعل” حياتهما إلى الخطر من أجل إنقاذ فتاة عشرينية تعرضت إلى حادث سير في الرياض.

وقال شقيق مشعل وابن عم ياسر لـ”العربية.نت”: بدأت القصة عندما كان أخي ياسر وابن عمي مشعل النفيعي قد غادرا أحد المقاهي في العودة لطريقهما وعند خروجهما فوجئا بفتاة تعرضت لحادث اصطدام.

وأضاف الشاب حديثه قائلا: بعدئذ بادرا ياسر ومشعل بمحاولة لإنقاذها في أثناء الطريق، وتنبيه المارة بضرورة الابتعاد عن الطريق، غير أن القدر لم يمهلهما فسرعان ما تعرضا إلى حادث مروري أدى إلى إصابتهما بشكل لافت.

وتابع الشاب قائلا “بعدئذ تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة، على إثرها جرى إخضاعهم لعمل عمليات في الرأس خلال الأسابيع الماضية ما دفعهم إلى قضاء فترة لافتة تجاوزت الشهرفي العناية المركزة”.

وأختتم حديثه قائلا أن شقيقه ونجل عمه بقيا في المستشفى لمدة شهرين ولكن تحسنت حالتهم بعد فترة، وأصبحا يخضعان إلى العلاج في مدينة الأمير سلطان للتأهيل.