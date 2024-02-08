شكرا لمتابعة خبر عن شلقم يحرج على دبة غاز قديمة عمرها 60 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض عبد الله أشيقر المعروف بـ”شلقم”، الذي يتواجد في سوق الزل، دبة غاز بريمس سويدي قديمة لها قرابة 60 سنة.

وظهر شلقم في المقطع وهو يحمل في يده دبة غاز بريمس سويدي قديمة ويحرج لها، لافتًا أن قيمتها تبلغ 2000 ريال .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن هذه القطعة تعتبر من النوادر واقتنائها شغف والمبلغ المعروض قليل بينما قيمتها كبيرة .

وكان “شلقم”، ظهر في وقتٍ سابق في مقطع وهو يستعرض لعبة قديمة على شكل عروسة عمرها 50 سنة وتبلغ قيمتها 1500 ريال .