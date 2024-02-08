تراند اليوم : بعد محاولتهما إنقاذ فتاة.. تفاصيل إصابة مواطن وابن عمه في حادث مروري بالرياض

صحيفة الخليج 365: أصيب مواطن وابن عمه في حادث مروري أثناء محاولتهما إنقاذ فتاة عشرينية تعرضت لحادث سير بجوار أحد الطرق في الرياض.

وقال فهد النفيعي أخو مشعل وابن عم ياسر: "كان أخي ياسر وابن عمي مشعل النفيعي قد غادرا أحد المقاهي في العودة لطريقهما وعند خروجهما فوجئا بفتاة تعرضت لحادث اصطدام،

وبادرا ياسر ومشعل بمحاولة لإنقاذها في الطريق، وتنبيه المارة بضرورة الابتعاد عن الطريق، وسرعان ما تعرضا إلى حادث مروري أدى إلى إصابتهما".

وأشار إلى أنه تم نقل شقيقه وابن عمه إلى المستشفى وأجريت لهما عمليات جراحية، وتم حجزهما في العناية المركزة لمدة شهر.

ولفت إلى أنهما يخضعا الآن للعلاج في مدينة الأمير سلطان للتأهيل.