وصفة سحرية ومجربة.. كيراتين من صنع يديك يحول شعرك المجعد الى ناعم كالحرير بدون كيماويات ضارة

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف عليها .. كيراتين من صنع يديك يحول شعرك المجعد الى ناعم كالحرير بدون كيماويات ضارة .. وصفة سحرية ومجربة

لشعر كالحرير.. كيراتين الموز وصفار البيض لفرد الشعر الخشن والمجعد بدون كيماويات ضارة سيظل مفرود والان إلى التفاصيل :

كيراتين الموز وصفار البيض من أهم الوصفات الطبيعية للشعر، لأن الموز غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، فهو من أهم الفواكه في النظام الغذائي للإنسان، يعتبر الموز أيضًا من أعظم وصفات الشعر الطبيعية لأنه يحتوي على عناصر أساسية مثل المغنيسيوم، بالإضافة إلى البروتين ومجموعة من الزيوت الطبيعية التي تعزز نمو الشعر، مما يجعل فرد الشعر ناعمًا كالحرير.

كيراتين الموز وصفار البيض

يعتبر كيراتين الموز وصفار البيض والحليب للشعر، وتستخدم الطريقة التالية لتنعيم الشعر باستخدام هذا القناع:

لعمل معجون ناعم، اهرسي موزة واحدة في الخلاط.

للحصول على قوام ناعم، أضيفي كوبًا من الحليب وبياض بيضة إلى هريس الموز.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الخروع أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند كخيار.

باستخدام فرشاة، ضعي الخليط على الشعر، مع الحرص على تغطية الرأس بالكامل.

اتركيه على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو.

فرد الشعر المجعد

المكونات

ثمرة الموز.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر الممتاز.

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

خل التفاح كمية قليلة.

طريقة التحضير

في وعاء للخلط يُمزج الموز والأفوكادو جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا وموحدًا.

يقلب زيت الزيتون جيداً.

ضعي هذا الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو بعد هذا الوقت.

خففي خل التفاح في لتر من الماء واستخدميه لغسل شعرك مرة أخرى.

يعد هذا الإجراء من أفضل أدوات فرد الشعر بالكيراتين بالموز الطبيعي دون الحاجة لمكونات باهظة الثمن أو بها مواد كيماوية ضارة.

نصائح لشعر ناعم

إليكِ بعض النصائح التي ستساعدكِ في الحفاظ على شعر مفرود وناعم، أولها هي عدم غسل الشعر بالماء الساخن، لأن هذا الإجراء من شأنه إزالة كل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وبالتالي شعر خشن ومجعد، وينصح الأطباء بعدم استخدام السيشوار أو البيبي ليس لأن كوي الشعر بدرجة حرارة عالية يتلف الشعر تماماً.

ختامًا فقد تعرفنا على العديد من الاستراتيجيات للمساعدة في تحضير كيراتين الموز وصفار البيض خلال هذا المقال، والتي تناسب جميع أنواع الشعر وتعالج غالبية المشكلات التي تواجهها، حيث تُلبس هذه الأقنعة بشكل منتظم لتحقيق أقصى فائدة للشعر، بالإضافة إلى فوائد الموز للشعر وغيرها من المواد الطبيعية التي تشتمل عليها الخلطات.

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