شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة والقرنفل هدية ربانية للقضاء على الشعر الأبيض في أقل من ساعة يختفي الشيب بدون صبغة والنتيجة ممتازة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القهوة والقرنفل هدية ربانية للقضاء على الشعر الأبيض في أقل من ساعة يختفي الشيب بدون صبغة والنتيجة ممتازة

مع تقدم السن يبدأ الشعر الأبيض في الظهور وذلك بسبب نقص مادة الملانيين وهي المسئولة عن صبغ الشعر مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض والرمادي لذلك أخذت الكثير من السيدات بالبحث عن الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر فتم إيجاد القهوة والقرنفل حيث نجد أن لهم فاعلية كبيرة في صبغ الشعر وذلك بدلا من استخدام الصبغات الكيمائية الضارة التي تؤدي إلى تساقط الشعر بنسبة كبيرة إلى جانب جفاف الشعر وحدوث الصلع لذلك سوف نوضح طريقة تحضير وصفة القرنفل والقهوة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل والقهوة

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

قرنفل مطحون.

قهوة.

ماء.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

خل تفاح.

طريقة تحضير وصفة القهوة والقرنفل

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال هذا النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به القهوة والقرنفل ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الماء عليهم مع التقليب المستمر.

نضع الزيوت الطبيعية من الزيتون وجوز الهند.

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ونضع الصبغة على كل جزء.

نقوم بلف الشعر ونترك الصبغة عليه لمدة ساعتين.

ثم نقوم بغسل الشعر وشطفه بواسطة خل التفاح حيث يساعد على تثبيت اللون.تكرر الوصفة مرتين أسبوعين وذلك حتى نحصل على درجة اللون المناسبة.

وصفة الكركدية لصبغ الشعر

يمكن أن نستخدم الكركدية المطحون في صبغ الشعر وسوف نوضح طريقة صبغ الشعر من خلال النقاط التالية.

المكونات:

كركدية مطحون.

قرنفل مطحون.

ماء.

زيت زيتون.

خل التفاح.

طريقة التحضير: