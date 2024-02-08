تراند اليوم : "سيشهد سحب كثيفة ورعود قوية" .. بالفيديو : الزعاق يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر شعبان وسبب تسميته بهذا الاسم

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الطقس خالد الزعاق عن سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم، موضحا حالة الطقس والأجواء المتوقعة خلاله.

وقال الزعاق بمقطع فيديو خلال فقرته على قناة العربية: الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية يسمى بشهر شعبان وسمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثا عن موارد المياه استعدادا لموسم الصيف، وقيل لتشعب وصول الأشجار فيه لأنه كان يقع في موسم الربيع، وقيل لتشعب قبائل الجاهلية بحثا عن القتال بعد قعودهم عنه في شهر رجب، وفي شهر شعبان تم فرض صيام شهر رمضان وذلك في السنة الثانية من الهجرة.

وتابع: وشهر شعبان لهذه السنة في أوله موسم قران سابع وفي منتصفه موسم عقرب الدم، وفي نهايته موسم المراويح وهي سحب صيفية ذات سحب كثيفة والرعود القوية.