شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يخلع بشته ويلبسه لأحد أبطال الحد الجنوبي المصابين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن طلال، على زيارة المصابين من أبطال الحد الجنوبي.

وسأل أمير المنطقة عن حالة المصاب وعلم أنه خرج من العمليات منذ ربع ساعة، ثم وجه حديثه للمصاب مشيدا بوطنيته بكلمات حماسية.

وقال الأمير بن طلال إنه يرغب في زيارته مرة أخرى في وقت يكون أفضل وتكون الحالة الصحية للمصاب قد تحسنت، متعهدا باستضافته ما يلزم معه من واجب الضيافة.

وخلع أمير منطقة عسير بشته، وألبسه للمصاب ثم قبل رأسه، وهو الأمير الذي لقى استحسانا من الأخير وممن يتوجد معه في داخل الغرفة.