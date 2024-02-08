شكرا لمتابعة خبر عن ملامح أجواء شهر شعبان المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، خالد الزعاق، عن ملامح أجواء شهر شعبان المقبل، حيث قال سيكون في أوله موسم قران سابع.

ولفت إلى أن في منتصف شعبان موسم عقرب الدم، فيما سيكون في نهايته موسم المراويح وهي سحب موسمية ذات سحب كثيفة ورعد قوي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية هو شهر شعبان، وسمي بهذا لتشعب القبائل بحثا عن موارد المياه، استعدادا لموسم الصيف.

ولفت “الزعاق” إلى تعدد الرويات بشأن تسمية هذا الشهر، ومنها أن شهر شعبان سمي بذلك لتشعب القبائل الجاهلية بحثا عن القتال.