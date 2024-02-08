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تراند اليوم : "اخترعوا الواتس عشان الناس اللي زيك" .. شاهد: موظفة بأحد المطاعم تحرج شابا مصابا بالتأتأة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول موظفة في أحد المطاعم تقوم بإحراج شاب يعاني من التأتأة.

وكان الشاب يجري مكالمة هاتفية مع المطعم ليطلب منه وجبة، وعندما بدأ الشاب بالكلام متأتئا أحرجته الموظفة وطلبت منه إرسال طلبه على الواتس آب.

ورفض الشاب إرسال طلبه على الواتس آب وأنه يريد قول طلبه عبر الهاتف لكن الفتاة أصرت على إحراجه والتحدث إليه بطريقة غير لائقة قائلة: قلت لك لا تضيع وقتي، اخترعوا الواتس عشان الناس اللي زيك.

وغضب الشاب من طريقة كلام الموظفة وطلب منها إعطائه المدير ولكنها ردت عليه قائلة: مديري مديري، هتخوفني يعني، يلا يلا يلا بس.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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