تراند اليوم : "سيصل سعر الكيلو 10 هللات" .. بالفيديو: رئيس الجمعية التعاونية الزراعية يعلق على أزمة البصل ويصفها بـ "المفتعلة" ويكشف موعد انتهائها

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في المملكة خالد الباتع أن أزمة أسعار البصل مفتعلة، مشيرا إلى أن سعره سيصل في نهاية فبراير إلى 10 هللات للكيلو.

وقال الباتع لقناة العربية: عندنا شريط يمتد من جنوب لشمال المملكة مزروع بصل وبدأ بالحصاد على مراحل بدأت من وادي الدواسر ثم ننتقل للخرج والرياض ثم ساجر ثم القصيم وحائل ثم الجوف ثم تبوك، لذلك لا يوجد أزمة ولكن الفكرة أن بعض التجار الذين لا يملكون الضمير الحي يلعبون بالسوق للاستفادة من الأزمة العالمية في البصل.