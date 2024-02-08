تراند اليوم : بالفيديو: قصة "خالد المطيري " الطبيب الروماني من أصل سعودي عاد للمملكة بعدما هاجرت عائلته قبل 100 عام من حفر الباطن

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لقناة العربية عن قصة مواطن روماني سعودي الأصل بعد تواجده حاليا في المملكة للعمرة.

هاجروا قبل 100 عام

وكشف التقرير أن الطبيب خالد المطيري هاجرت عائلته من صحراء حفر الباطن بحثا عن الرزق قبل أكثر من قرن، وقال المطيري: رجعت لأيام أجدادي اللي كانوا عايشين في الجزيرة العربية، ثم انتقلنا لمدينة الرمادي في العراق ثم رومانيا.

وتابع: اليوم ولله الحمد جيت شفت النخيل وشفت الساقية رجعت لأيام الطفولة وأشوف النخل والبساتين، صراحة شعور لا يوصف.

وواصل التقرير إلى أن خالد عاد اليوم إلى المملكة لزيارة المدينة وأداء مناسك العمرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين .

شوقه لكل شيء في المملكة

وأردف المطيري: ما كنت أتوقع هذا الموقع ولا كنت أفكر في هذا الموضوع ولكن ما شاء الله تبارك الله حسن استقبال وضيافة وكرم والحب والتعامل والنية الصادقة الصراحة فوق الخيال، مشتاق أروح أزور النبي واشوف الكعبة وأزور أهلي وناسي.