تراند اليوم : شاهد .. لحظة استهداف سيارة قيادي في حزب الله بمسيرة إسرائيلية بالنبطية جنوب لبنان

صحيفة الخليج 365: وثقت كاميرا مراقبة لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة القيادي في حزب الله عباس الدبس، في مدينة النبطية جنوبي لبنان عبر غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وتعرض مسؤول عسكري في حزب الله لإصابات خطيرة وأصيب شخص آخر كان برفقته في الهجوم، حسبما أفاد مصدر أمني لبناني.

وتبدو في الفيديو سيارة متحركة تتعرض لهجوم خاطف وتنفجر، بينما يركض شخصان من موقع قريب عقب الانفجار.

​​​​​​وقال المصدر الأمني إن الهجوم "إسرائيلي"، حيث جرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله" تعرض لإصابات خطيرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته.