اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. فريق الصقور السعودية ينفذ استعراضات جوية مثيرة في سماء الرياض بمعرض الدفاع العالمي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٤_٠٢٠٨_٢٢٥٤٢٥

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عروض واستعراضات جوية نفذها فريق الصقور ، في ساحة العروض الخارجية للمعرض.

واستعرض الطيارون السعوديون مهاراتهم في تشكيلات استعراضية عديدة في سماء الرياض، بشكل جماعي وفردي.

وقدمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق "الصقور السعودية"، عروضًا جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، كما شاركت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا