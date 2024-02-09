تراند اليوم : شاهد.. فريق الصقور السعودية ينفذ استعراضات جوية مثيرة في سماء الرياض بمعرض الدفاع العالمي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عروض واستعراضات جوية نفذها فريق الصقور السعودية، في ساحة العروض الخارجية للمعرض.

واستعرض الطيارون السعوديون مهاراتهم في تشكيلات استعراضية عديدة في سماء الرياض، بشكل جماعي وفردي.

وقدمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق "الصقور السعودية"، عروضًا جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، كما شاركت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.