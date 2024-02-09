تراند اليوم : بالفيديو : نشر مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون

صحيفة الخليج 365: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.
وهذه أبرز تصريحات بوتين:
اتفاق مع أوكرانيا
بوتين: روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا
بوتين يؤكد أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات
بوتين: "الناتو" لديه خيارات الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي الجديدة
بوتين ردا على سؤال كارلسون حول الجهة التي تقف وراء تفجير "السيل الشمالي": "أنتم بالطبع!"
العالم سيتغير
بوتين: العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا
بوتين: لا يمكن إيقاف إبداع إيلون ماسك بل ينبغي التفاهم معه
بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا في 2023 رغم العقوبات والأدوات الأمريكية لا تجدي نفعا
بوتين: حين تأسس الاتحاد السوفييتي بدأ التأسيس لأوكرانيا السوفييتي
بوتين: أوكرانيا السوفييتية حصلت على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها كسواحل على البحر الأحمر
أوكرانيا كيان مصطنع
بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية
بوتين: معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف
بوتين: لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا
بوتين: العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين
بوتين: الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية
توسع الناتو
بوتين: الأمريكيون تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات
بوتين: بولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه
بوتين: اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا
بوتين: عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية
بوتين: الناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد
بوتين: بعد 1917 حاول البلاشفة استعادة السيطرة وانطلقت أعمال عدائية مع بولندا ووقعنا بعدها اتفاقية سلام معها
موسكو لن ترسل قوات إلى بولندا
بوتين: موسكو لن ترسل قواتها إلى بولندا إلا إذا تعرضت لهجوم من هناك
بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة
تزويد أوروبا بالغاز
بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" ولكن ألمانيا لا تريد
بوتين: زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن
بوتين: أوكرانيا دولة تابعة للولايات المتحدة
استحالة هزيمة روسيا
بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا
بوتين: الغرب رفض الانتخابات في أوكرانيا عندما فاز ينيكوفيتش وجاءوا برئيس موال لهم
تواطؤ إجرامي
بوتين: ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت ضامنة للاتفاق بين يانيكوفيتش والمعارضة لكنهم تنكروا لذاك
بوتين: أنا لا أخترع شيئا من عندي تاريخيا ويمكنني إعطاؤكم الوثائق
بوتين: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر
بوتين: كان هناك تواطؤ إجرامي من قبل السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس وكان علينا حمايتهم
الدعم العسكري
بوتين: تحدثنا مع واشنطن عدة مرات من أجل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا
بوتين: لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية
بوتين: بعد استقلال أوكرانيا بدأ البحث عن هوية الدولة وقرروا اعتماد أشخاص تعاونوا مع هتلر كرموز وطنية