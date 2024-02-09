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تراند اليوم : بالفيديو : نشر مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون

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صحيفة الخليج 365: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

وهذه أبرز تصريحات بوتين:

اتفاق مع أوكرانيا

بوتين: روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

بوتين يؤكد أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات

بوتين: "الناتو" لديه خيارات الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي الجديدة

بوتين ردا على سؤال كارلسون حول الجهة التي تقف وراء تفجير "السيل الشمالي": "أنتم بالطبع!"

العالم سيتغير

بوتين: العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين: لا يمكن إيقاف إبداع إيلون ماسك بل ينبغي التفاهم معه

بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا في 2023 رغم العقوبات والأدوات الأمريكية لا تجدي نفعا

بوتين: حين تأسس الاتحاد السوفييتي بدأ التأسيس لأوكرانيا السوفييتي

بوتين: أوكرانيا السوفييتية حصلت على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها كسواحل على البحر الأحمر

أوكرانيا كيان مصطنع

بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية

بوتين: معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف

بوتين: لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا

​​​​بوتين: العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين

بوتين: الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية

توسع الناتو

بوتين: الأمريكيون تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات

بوتين: بولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه

بوتين: اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا

بوتين: عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية

بوتين: الناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد

بوتين: بعد 1917 حاول البلاشفة استعادة السيطرة وانطلقت أعمال عدائية مع بولندا ووقعنا بعدها اتفاقية سلام معها

موسكو لن ترسل قوات إلى بولندا

بوتين: موسكو لن ترسل قواتها إلى بولندا إلا إذا تعرضت لهجوم من هناك

بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة

تزويد أوروبا بالغاز

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" ولكن ألمانيا لا تريد

بوتين: زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن

بوتين: أوكرانيا دولة تابعة للولايات المتحدة

بوتين: الرئيس بوش ضغط على القادة الأوروبيين عام 2008 بإرساء سياسة الأبواب المفتوحة في الناتو

استحالة هزيمة روسيا

بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا

بوتين: كانت بيني وبين ترامب علاقة شخصية

بوتين: الغرب رفض الانتخابات في أوكرانيا عندما فاز ينيكوفيتش وجاءوا برئيس موال لهم

تواطؤ إجرامي

بوتين: ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت ضامنة للاتفاق بين يانيكوفيتش والمعارضة لكنهم تنكروا لذاك

بوتين: أنا لا أخترع شيئا من عندي تاريخيا ويمكنني إعطاؤكم الوثائق

بوتين: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر

بوتين: كان هناك تواطؤ إجرامي من قبل السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس وكان علينا حمايتهم

الدعم العسكري

بوتين: تحدثنا مع واشنطن عدة مرات من أجل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا

بوتين: لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية

بوتين: بعد استقلال أوكرانيا بدأ البحث عن هوية الدولة وقرروا اعتماد أشخاص تعاونوا مع هتلر كرموز وطنية

بوتين: لقد جعلوا أشخاصا مثل بانديرا ممن تعاونوا مع النازية كرموز وطنية وقاموا بتمجيدهم
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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