تراند اليوم : بالفيديو : نشر مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون

صحيفة الخليج 365: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

وهذه أبرز تصريحات بوتين:

اتفاق مع أوكرانيا

بوتين: روسيا وأوكرانيا ستتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

بوتين يؤكد أنه يريد التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات

بوتين: "الناتو" لديه خيارات الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي الجديدة

بوتين ردا على سؤال كارلسون حول الجهة التي تقف وراء تفجير "السيل الشمالي": "أنتم بالطبع!"

العالم سيتغير بوتين: العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين: لا يمكن إيقاف إبداع إيلون ماسك بل ينبغي التفاهم معه

بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا في 2023 رغم العقوبات والأدوات الأمريكية لا تجدي نفعا

بوتين: حين تأسس الاتحاد السوفييتي بدأ التأسيس لأوكرانيا السوفييتي

بوتين: أوكرانيا السوفييتية حصلت على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها كسواحل على البحر الأحمر

أوكرانيا كيان مصطنع

بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية

بوتين: معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف

بوتين: لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا

​​​​بوتين: العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين

بوتين: الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية

توسع الناتو

بوتين: الأمريكيون تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات

بوتين: بولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه

بوتين: اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا

بوتين: عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية

بوتين: الناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد

بوتين: بعد 1917 حاول البلاشفة استعادة السيطرة وانطلقت أعمال عدائية مع بولندا ووقعنا بعدها اتفاقية سلام معها

موسكو لن ترسل قوات إلى بولندا

بوتين: موسكو لن ترسل قواتها إلى بولندا إلا إذا تعرضت لهجوم من هناك

بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة

تزويد أوروبا بالغاز

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي-2" ولكن ألمانيا لا تريد

بوتين: زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن

بوتين: أوكرانيا دولة تابعة للولايات المتحدة

بوتين: الرئيس بوش ضغط على القادة الأوروبيين عام 2008 بإرساء سياسة الأبواب المفتوحة في الناتو استحالة هزيمة روسيا بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا

بوتين: كانت بيني وبين ترامب علاقة شخصية بوتين: الغرب رفض الانتخابات في أوكرانيا عندما فاز ينيكوفيتش وجاءوا برئيس موال لهم

تواطؤ إجرامي

بوتين: ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت ضامنة للاتفاق بين يانيكوفيتش والمعارضة لكنهم تنكروا لذاك

بوتين: أنا لا أخترع شيئا من عندي تاريخيا ويمكنني إعطاؤكم الوثائق

بوتين: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر

بوتين: كان هناك تواطؤ إجرامي من قبل السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس وكان علينا حمايتهم

الدعم العسكري

بوتين: تحدثنا مع واشنطن عدة مرات من أجل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا

بوتين: لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية

بوتين: بعد استقلال أوكرانيا بدأ البحث عن هوية الدولة وقرروا اعتماد أشخاص تعاونوا مع هتلر كرموز وطنية

بوتين: لقد جعلوا أشخاصا مثل بانديرا ممن تعاونوا مع النازية كرموز وطنية وقاموا بتمجيدهم