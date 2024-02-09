تراند اليوم : خبراء يكشفون عن أطعمة تساعد على إزالة دهون البطن

صحيفة الخليج 365:كشف خبراء عن أطعمة تساعد على إزالة دهون البطن غير المرغوب فيها. حسب "نيويورك بوست".

ويوصي خبراء التغذية بتناول الأطعمة التالية:

الكيمتشي

تناول حصة يومية من الملفوف الكوري المخمر، المعروف باسم الكيمتشي، يمكن أن يقلل من خطر السمنة بنسبة 11%.

البروتينات الخالية من الدهون

اللحوم البيضاء والأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والفاصوليا والبيض كلها رائعة في المساعدة على التخلص من الوزن الزائد.

النظام الغذائي المتوسطي

يؤكد هذا النظام الغذائي المتنوع على الاستهلاك الصحي للفواكه والخضروات الورقية الخضراء والدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بأوميغا 3، مثل السلمون والتونة والبقوليات وسمك الأسقمري البحري".

بعض الأطعمة الدهنية

دمج الأسماك الدهنية مثل السلمون في النظام الغذائي يمكن أن يكون مفيدا، فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات قد تمنع تطور الدهون الحشوية.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني غني بالبروبيوتيك، ويعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي تم ربطه بتقليل الدهون الحشوية.

الشوفان

يمكنك تجربة الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والخبز الكامل والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، للمساعدة في تقليل الدهون الحشوية.