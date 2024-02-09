شكرا لمتابعة خبر عن أمطار وأجواء دافئة على مكة وجدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، إن الفرصة مهيئة يومي السبت والأحد لهطول الأمطار.

وأكد أن هناك أمطار متوقعة على الرياض وبعض محافظاتها يومي السبت والأحد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ونوه بأن مكة المكرمة، وجدة ستشهدان هطول أمطار مع أجواء دافئة، كما ستسود هذه الأجواء المرتفعات الجنوبية الغربية بمدينة الطائف.

وأكد أن أجواء المرتفعات دافئة مع هطول أمطار خلال النهار، وباردة في الليل مع ضباب، لافتا إلى الأجزاء الشمالية ستشهد من يوم الأحد المقبل كتلة باردة.