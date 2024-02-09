تراند اليوم : شاهد: أول تعليق من فاطمة الصفي بعدما صدمت الجمهور بنحافة مفرطة.. وتكشف حقيقة إصابتها بمرض

صحيفة الخليج 365: ردت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، على أنباء مرضها بعد ظهورها الأخير بشكل نحيف للغاية سبب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت الصفي، في مقطع فيديو هذه شائعات مرضها وعلقت : أنا إنسانة طبيعية مثل كل البشر ومريت بفترة كنت تعبانة والحين صرت زينة.

ووصفت فاطمة نفسها بالخارقة وقالت إن المتواجد بجوارها يسمع أصوات ريقها ونفسها والمريئ حقها،مضيفة: ما فيني إلا العافية والحمد لله، وأنا زينه وصحتي زينة وكل شيء زين".

وكانت الصفي قد صدمت جمهورها في آخر ظهور لها وبدت بنحافة مفرطة، وبرزت عظام وجهها، وأكد متابعون معاناتها من مرض معين قبل أن تخرج وتنفي ذلك.