تراند اليوم : شاهد: باحث في ما وراء الطبيعة يدخل في خلاف مع أحد متابعيه بشأن المكان الحقيقي للجنة التي دخلها آدم

صحيفة الخليج 365: دخل الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، في نقاش مع أحد متابعيه حول المكان الحقيقي للجنة التي دخلها آدم.

الشارة اليمنية

واختلف الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر بمنصة "إكس"، مع المتابع حول المكان الذي يوجد فيه إبليس، قائلاً:"الجنة التي خلق الله فيها آدم ليست جنة الآخرة، فهي عبارة عن كوكب يقع في منطقة الشارة اليمنية ويعتبر هذا الكوكب مثل الجنة على الأرض".

جنة الآخرة

وأوضح: كلمة الجنة لا تعني جنة الآخرة فلو كانت جنة الآخرة ما دخلها إبليس وما فيها تكليف، وما فيها شجرة خبيثة ولكن فيها نعيم.

فرد المتابع عليه، قائلاً:"الشجرة كانت عند باب الجنة، وإبليس كان عايش مع الملائكة ورفعه الله من الأرض بسبب الفساد اللي سواه".

آدم وحواء

وعلق الزحيفي على كلامه بقوله: إبليس عصى الله وما سجد لآدم فطرده ولو كان في الجنة غضب الله عليه، فكيف الله يغضب على إبليس ويدخله الجنة مع آدم وحواء.