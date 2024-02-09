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تراند اليوم : شاهد.. سجل قديم يكشف المشتريات اليومية للملك خالد منذ 90 عاما

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أظهر مقطع فيديو سجل مشتريات قديم يوثق المشتريات اليومية لقصر الملك خالد عام 1354منذ قرابة 90 عاما.

وقال مواطن يمتلك السجل الآن إن جده "عبدالله الشويقي" هو صاحب هذا السجل وكان بيقوم بشراء هذه الأشياء ولم يكن يعرف يقرأ ولا يكتب فكان يذهب لجاره يدعى محمد بن شاهين لتسجيل هذه المشتريات.

واستعرض بعض المشتريات وكان من بينها "ريالين ملح وخبز، طماطة وقرح بريال، شحم للجريش بريالين، حطب للبيت 11 ريال، وحشيش للبهر بريالين وربع، ريحان 4 ريال، صندوق زعفران 12 ريال، تنكة دهن بريال ونصف، 10 دجاج بـ 10 روبيات، فحم 6 ريال، وغيرها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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