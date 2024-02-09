تراند اليوم : شاهد.. فيديو نادر يوثق طبيعة حياة الأطفال في لندن قبل 100 عام‪

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نادر مشاهد لطبيعة حياة الأطفال في لندن عام 1920أي منذ104 سنة.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس عدد من الأطفال على الأرصفة كأنهم ينتظرون شيء معين، وآخرون يلهون داخل صندوق حديدي مفتوح من الأعلى.

كما نشاهد مربيات أطفال يرتدين ملابس وقبعات بيضاء كالممرضات ويقمن بخدمة الصغار في مكان ما، ونرى كذلك الأمهات وهن يستخدمن عربات الأطفال لتوصيلهن للمدارس والسير بهم في الشوارع.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وجاءت التعليقات كالتالي: هم رحلوا ونحن راحلون، صاروا أجداد ولديهم أحفاد وأغلبهم أو جميعهم توفوا الآن.