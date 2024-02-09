تراند اليوم : شاهد: شاعر سعودي يخطف الأضواء في منصة التيك توك ويحظى بإشادة واسعة من قبل المتابعين

صحيفة الخليج 365: لاقت أبيات الشاعر محمد عريفج الشراري، إشادة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الشراري في مقطع فيديو عبر التيك توك يسرد أبيات قصيدته ويقول: جئتكم يا الأنس جني دون جني بس كني ارعدت سحبا طرني ما على الشاعر ملام.

ذقت ذرعا من تصرف بعض خلق الله واجرف كل راس بي يحرك ما علي من الكلام.. جئتوا من عبقر مو عبقر حالفا بالله الابقر أنت واللي معك جبقر جيتكم عبر الظلام.

النور دربي من يقيني جن واحد من يمين والعذيبي مقتفيني ما اتيت ابغى سلام.

وشبه كثير من المتابعين طريقته في إلقاء الشعر بالشاعر ناصر الفراعنة، معتبرين أنه ينافسه ووصفوه بالمبدع.