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تراند اليوم : شاهد.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 4 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك":: الشخص النرجسي مصاب بداء العظمة أي يحب أن يمتلك شعور القوة والإعجاب وأوهام النجاح والتميز.

وأكمل: من أبرز صفاته يحاسب على الآخرين ولا يتعاطف معهم ويمتلك الغطرسة والعجرفة والتكبر.

وتابع: كي تتعامل مع الشخصية النرجسية عليك بهذه الأشياء الأربعة:

1- إذا عرفت وتأكدت أنه نرجسي ضع له حدود لا يتعداها على حسابك أي لا تسمح له أن يمارس نرجسيته عليك.

2-لا تسمح له بأن يؤثر عليك يعني إذا كانت شخصيته قيادية أو ملهمة أو مشهورة لا تجعل نرجسيته السلبية تتغلب عليك بشكل سلبي وتؤثر عليك في المستقبل.

3-لا تلوم نفسك عل تصرفاتك الدفاعية تجاهه حتى لا تعود إلى نقطة البداية اللي كان يمارس عليك نرجسيته فوقفه مباشرة على ذلك.

4-خلي تصرفاتك مته دعابية وضاحكة يعني رد على تصرفاته بشكل فكاهي ساخر حتى يشعر بأنه بالفعل يمارس عليك الكبرياء فيتوقف.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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