تراند اليوم : شاهد.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 4 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك":: الشخص النرجسي مصاب بداء العظمة أي يحب أن يمتلك شعور القوة والإعجاب وأوهام النجاح والتميز.

وأكمل: من أبرز صفاته يحاسب على الآخرين ولا يتعاطف معهم ويمتلك الغطرسة والعجرفة والتكبر.

وتابع: كي تتعامل مع الشخصية النرجسية عليك بهذه الأشياء الأربعة:

1- إذا عرفت وتأكدت أنه نرجسي ضع له حدود لا يتعداها على حسابك أي لا تسمح له أن يمارس نرجسيته عليك.

2-لا تسمح له بأن يؤثر عليك يعني إذا كانت شخصيته قيادية أو ملهمة أو مشهورة لا تجعل نرجسيته السلبية تتغلب عليك بشكل سلبي وتؤثر عليك في المستقبل.

3-لا تلوم نفسك عل تصرفاتك الدفاعية تجاهه حتى لا تعود إلى نقطة البداية اللي كان يمارس عليك نرجسيته فوقفه مباشرة على ذلك.

4-خلي تصرفاتك مته دعابية وضاحكة يعني رد على تصرفاته بشكل فكاهي ساخر حتى يشعر بأنه بالفعل يمارس عليك الكبرياء فيتوقف.