تراند اليوم : كويتي يرفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجته لسبب غريب!

صحيفة الخليج 365: رفع مواطن كويتي، دعوى طلاق للضرر ضد زوجته، بسبب "الزيتون".

طلاق للضرر

ومن جانبه، قال المحامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، إن رجل كويتي رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجته بسبب عشقها للزيتون.

رائحة الزيتون

وأضاف اليحيى في تغريدة عبر حسابه بمنصة"إكس".: الزوج أفاد في دعوته أنه غير قادر على عشرة زوجته والاستمرار معها، بسبب عشقها للزيتون، لافتا: الزوج ادَّعى أنه يكره رائحة الزيتون ولا يتحمّلها، وحاول مواجهة زوجته بذلك، ما تسبب بمشاكل بينهما.

طلب الزوج

وتابع أن الزوجة رفضت طلب زوجها، نظرًا لحبها للزيتون، مما دفع الزوج لرفع قضية طلاق للضرر.