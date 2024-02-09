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تراند اليوم : "ثاني أقوى شخصية تغتالها أميركا".. من هو أبو باقر الساعدي الذي قتل في ضربة أمريكية بالعراق؟

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صحيفة الخليج 365: أكدت قوات الحشد الشعبي، مقتل أحد قادة كتائب حزب الله العراقي، المدعو أبو باقر الساعدي، بغارة أميركية، وهو أبرز قيادي في الحشد يُغتال منذ مقتل أبو مهدي المهندس.

واستهدفت الغارة الأميركية سيارة الساعدي في منطقة المشتل شمال شرقي العاصمة بغداد مساء الأربعاء.

من هو أبو باقر الساعدي؟

قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقي. اسمه وسام محمد صابر الساعدي. وهو من مواليد 1974 وينتمي إلى الحشد الشعبي بصفة مستشار بحسب الأوراق الثبوتية التي عثر عليها في مكان الحادث.

الساعدي المسؤول عن الطائرات المسيرة والمنظومة الصاروخية في كتائب حزب الله العراقي، كما أنه مسؤول عن الدعم اللوجستي والعمليات في الخارج، وتحديداً في سوريا، ونقل الأسلحة.

كما ذكرت مجلة الحرب الأميركية " ذا لونغ وار جورنال" أن الساعدي كان يدعم ميليشيات مسلحة بحرينية تدعى" سرايا الأشتر" واشرف على تدريبيها وتسليحها، واتهمت السلطات البحرينية كتائب حزب الله العراقي بتدريب العديد من الميليشيات منها "سرايا الأشتر".

تقول واشنطن إنه مسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية، بما في ذلك هجوم استهدف إحدى قواعدها في الأراضي الأردنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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