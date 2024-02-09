تراند اليوم : في غضون أسابيع.. بوتين يضع شرطا واحدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا - فيديو

صحيفة الخليج 365: أبلغت روسيا الإدارة الأمريكية بأن الحرب في أوكرانيا ستتوقف في غضون أسابيع في حال تراجعها عن تزويد كييف بالأسلحة .

وقال "بوتين" خلال مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسونأن بلاده عرضت الخل السلمي للأزمة الأوكرانيةظن مرارًا بعد انقلاب 2014.." لكن لم يستمع لنا أحد".

وأعرب "بوتين" عن ثقته أنه لو تم إقناع شعب دونباس بالعودة إلى إطار الدولة الأوكرانية مع مراعاة اتفاقيات مينسك، فإن الجراح كانت "لتلتئم تدريجياً"، لكن كييف أرادت حل القضية فقط بالقوة العسكرية.