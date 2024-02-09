شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح أضرار هوس جمع الملايين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور إبراهيم حمدي استشاري الطب النفسي والإدمان أضرار هوس جمع الملايين.

وقال حمدي “جشع الملايين حالة من الهوس الذي يصيب جامعها، وهناك أحد الأثرياء راجعنا في العيادة لعدم استطاعته النوم بعد خسارته لها”.

وأضاف حمدي “هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر الدائم بسبب هوس جمع الأموال، فهو يؤثر بشكل سلبي على الصحة.

وتابع حمدي بأن هذا النوع من العمل يؤثر على الحالة النفسية والصحية للإنسان، كما قد يصاب بالاكتئاب وعدم الاتزان في النوم.