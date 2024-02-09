شكرا لقرائتكم متحدث الجوازات: إطلاق هوية زائر لتسهيل التعاملات دون حمل جواز السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المتحدث الرسمي للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، أنه تم إطلاق خدمة الوثيقة الرقمية للزائرين اليوم، كأحد الحلول الرقمية والتقنية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات للمستفيدين سواء كانوا مقيمين أو مواطنين أو زائرين.

إتاحة رقم موحد

وأوضح العتيبي، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الخدمة تهدف إلى تسهيل تعاملات الزائر عند وصوله إلى السعودية من خلال إتاحة رقم موحد يقوم من خلاله الدخول إلى منصة أبشر واستخراج هوية رقمية يستخدمها في جميع تنقلاته داخل المملكة على هاتفه النقال دون الحاجة إلى جواز السفر.

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وأشار إلى أن هذه الهوية تعد أحد الحلول المبتكرة والرقمية التي تسعى مديرية الجوازات لتطويرها وتهيئة كل ما من شأنه التسهيل على جميع المستفيدين من الخدمات الإلكترونية.