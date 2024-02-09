شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار على الرياض ومحافظاتها ليومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، أن هناك توقعات بهطول أمطار على الرياض وبعض محافظاتها يومي السبت والأحد المقبلين.

أمطار الرياض

وقال القازنلي في تصريحات لقناة “الإخبارية”: إنه من المتوقع هطول أمطار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض بمدنها ومحافظاتها، والفرصة مهيأة لهطول الأمطار على الأجزاء الغربية من السعودية بمكة المكرمة وجدة، مع أجواء دافئة على مدينة جدة خاصة والمرتفعات الجنوبية الغربية بمدينة الطائف.

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وأشار إلى أن أجواء المرتفعات ستكون دافئة نهارًا مع هطول أمطار وباردة خلال الليل مع تكون الضباب، أما على الأطراف الشمالية تكون الأجواء دافئة لكن ستتكون كتلة هوائية باردة الأحد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.