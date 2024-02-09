شكرا لقرائتكم وزير خارجية الإمارات يصل الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

الوزاري بشأن غزة

وقد رحب معالي المهندس الخريجي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.