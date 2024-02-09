أمطار على منطقة الباحة ومحافظة ينبع

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الرياض - محمد الوسيري - شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ- اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ، مع انعدام الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة ومنتزهاتها.

أمطار على منطقة الباحة

وشملت الأمطار أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظة بلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والمخواة، وقلوة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على إثرها الأرضُ.

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جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار على محافظة ينبع

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة- بمشيئة الله- من هطول أمطار خفيفة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرًا وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.