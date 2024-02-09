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شكرا لقرائتكم 3 شروط للإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حددت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، شروط الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل.
حالات الإعفاءات من رسوم رخصة العمل
1- مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) يكون 9 أو أقل:
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- أن يكون صاحب العمل متاحًا بدوام كامل ومسجلًا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل (غير صاحب العمل) ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لأربعة موظفين غير سعوديين.
2- مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) 9 أو أقل:
- صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لموظفين اثنين غير سعوديين.
3- أن تكون المنشأة صناعية ولديها إعفاء من رسوم المقابل المالي عن طريق وزارة الصناعة في هذه الحالة، تَحسب وزارة الصناعة العدد الدقيق للإعفاءات وتمنحها للمنشأة.