شكرا لقرائتكم 3 شروط للإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، شروط الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل.

حالات الإعفاءات من رسوم رخصة العمل

1- مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) يكون 9 أو أقل:

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أن يكون صاحب العمل متاحًا بدوام كامل ومسجلًا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل (غير صاحب العمل) ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لأربعة موظفين غير سعوديين.

2- مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) 9 أو أقل:

صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لموظفين اثنين غير سعوديين.

3- أن تكون المنشأة صناعية ولديها إعفاء من رسوم المقابل المالي عن طريق وزارة الصناعة في هذه الحالة، تَحسب وزارة الصناعة العدد الدقيق للإعفاءات وتمنحها للمنشأة.