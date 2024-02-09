شكرا لمتابعة خبر عن نجل الشهيد الطيار ⁧‫خالد الشبيلي‬⁩ يروي تفاصيل الحادث المهول الذي تعرض له والده ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى نجل الشهيد الطيار ⁧‫خالد الشبيلي‬⁩ تفاصيل أكبر حادث ارتطام جوي بالعالم لأول مرة ،الذي راح ضحيته والده في سبيل انقاذه قرية هندية من الحريق.

وقال نجل خالد الشبيلي :” في رحلة العودة من الهند إلى السعودية ،الوالد جهز الطائرة وأقلعوا عند الساعة السادسة ،وبعد الاقلاع بثمان دقائق ،الطائرة السعودية كان مصرح لها الارتفاع على 14 ألف قدم والطائرة الأخرى على نفس خط السير كان مصرح لها الارتفاع على 15 ألف قدم “.

وأضاف” ما حدث هو أنه بدلا من أن ترتفع الطائرة الأخرى على ارتفاع 15 نزلت لنفس مستوى الطائرة السعودية والوالد ما شافها وهنا حدث التصادم ،وكان آخر تسجيل صوتي للوالد قبل الوفاة جملة “استغفر الله ،اشهد أن لا إله إلا الله “.

وتابع “بعد الاصطدام طاحت الطائرة وكانت ستسقط على قرية هندية وهنا حاول الوالد قدر المستطاع أن يبعد الطائرة حتى لا تسقط فوق القرية وبالفعل نجح ف ذلك وسقطت على أرض فضاء “.

واستطرد ” بعد عمليات من البحث عثروا على جثمان الوالد كان جسمانه كامل به حروق بسيطة وكانت لحيته كاملة كما هي “لافتا إلى أن زوجته تصاب بالسرطان بعد وفاته وتربي 7 أبناء.