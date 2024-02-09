تراند اليوم : "يؤدي إلى الاستهتار بالمعلم ويقلل من هيبته".. بالفيديو: مستشار "تربوي" يعلق على مسلسل ثانوية النسيم

صحيفة الخليج 365: علق المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي على مسلسل ثانوية النسيم، مشيرا إلى أن هذا العمل أفرط في تجسيد السلبيات.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " يقولون أن المسلسل يجسد الواقع في فترة ما، ولكن هذا خطأ، الآن تؤثر سلبيا في أذهان المشاهدين وكان من الأفضل يظهر الجانب السلبي ويضع الحلول".

وأشار إلى أن المسلسل أظهر الطلاب السيئين ولم يظهر الطلاب المنضبطين، كما أظهر دور المعلم ضعيفا، لافتا إلى أن الإفراط في تجسيد الواقع السلبي بشكل فوضوي يعد مشكلة كبيرة ويؤدي إلى الاستهتار بالمعلم ويقلل من هيبته وهو ما يتنافى مع جهود وزارة التعليم التي وضعت غرامات وعقوبات بالسجن لمن يعتدي على المعلم أو يتعرض له.