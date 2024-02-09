تراند اليوم : قصة فتاة تم قبولها بوظيفة بإحدى الشركات.. وردة فعل غير متوقعة من شقيقها

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة لفتاة تم قبولها بأحد الشركات، لكن فوجئت موظفة الـ Hr بأن شقيق الفتاة أتى إليها وطلب منهم عدم قبولها.

وقالت موظفة الـ Hr في رسالة لها: "واحدة من المقبولات ممتازة جدا، وتم ترشيحها وشغالين على العرض الوظيفي، لكن فوجئت اليوم أن أخوها داخل مكتبي".

وأضافت أن أخوها طلب منها عدم قبولها بالوظيفة وألا يخبروها بهذا الأمر لأنه لا يريدها في مكان مختلط.

وتابعت: "قلت له إنها هي صاحبة القرار وتحدد مصيرها بعد إرسال العرض"، متسائلة هل تصرفها مع شقيق الفتاة صحيح أم لا.