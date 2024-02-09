شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : رمضان بيدخل يوم الإثنين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق أن بداية شهر رمضان المبارك ستوافق يوم الاثنين لافتاً إلى أن عيد الفطر المبارك سيوافق يوم أربعاء.

وكان الزعاق قد كشف عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك.قائلا “أول رمضان بنشغل مكيفات في النهار أما آخر رمضان بنشغلها بالليل والنهار”.

وفي سياق متصل ،أعلنت الكويت مساء الخميس ، أن غرة شهر رمضان فلكياً سيوافق يوم الإثنين 11 مارس المقبل.

وقال المركز في بيان له : “أن يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير ، سيكون غرة شهر شعبان وعدته 29 يوماً ، لافتاً إلى أنه سيصعب رؤية شهر رمضان ، إذ سيمكث لمدة 12 دقيقة فقط “.

ووفقاً لحسابات المركز فسيكون موعد ولادة هلال شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل في تمام الساعة 12:2 ظهراً .

كما أضاف أن موعد آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان الفضيل في تمام الساعة 5:45 ، على أن يكون موعد آذان المغرب في تمام الساعة 5:53 مساء .