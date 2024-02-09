شكرا لقرائتكم خبر عن جنني جوزك ليلة الخميس.. كريم الفازلين والقرنفل المبهر لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قنبلة التبيض.. كريم الفازلين والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

الفازلين من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف والتشققات التي تصيب الجلد وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الأيام، علاوة على ذلك القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تقوية الأسنان ولكن لها فوائد أخرى للجسم وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال الفقرات القادمة وحديثنا اليوم عن وصفة رائعة مكونة من الفازلين والقرنفل في تبييض البشرة الغامقة وهذه الدرجة تريد أن تصل إليها كل فتاة، لمعرفة المزيد من المعلومات عن وصفة الفازلين والقرنفل في تبيض الوجه، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة القرنفل والفازلين في تبييض البشرة الغامقة

مما لا شك فيه أن جميع النساء تريد أن تكون بشرتها بيضاء خالية من أي عيوب وعلى وجه الخصوص بعد سن 25 عام يجب على كل النساء الاهتمام بالبشرة أكثر فأكثر لأنها بعد هذا العمر يبدأ الجلد بالترهلات وحدوث المشاكل الأخرى التي نحن بغنى عنها، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من الكريمات التي تعمل على هذه النتيجة إلا أنها يكون سعرها عالى جدا ولا تستطيع ربة المنزل بشرائها بسبب غلاء الأسعار، بالإضافة إلى أنها لا تكون آمنة على البشرة ولا تناسب جميع أنواع البشرة، وتتلخص المكونات في:

ملعقة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة من بودرة القرنفل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في تبيض الوجه

التجاعيد بالفعل مشكلة كبيرة يجب الاهتمام بها من البداية قبل أن تتعمق أكثر وأكثر لأن المشكلة إذا تم علاجها من البداية سوف يكون حلها بكل سهولة، والآن سوف نقدم لكم خطوات الاستخدام والتحضير، والتي تتلخص في: