تراند اليوم : كريم بنزيما يثير الجدل بعد إلغاء متابعة جميع زملائه بـ الاتحاد وحذف جميع صوره الرياضية من حسابه

صحيفة الخليج 365: أثار لاعب نادي الاتحاد كريم بنزيما التساؤلات بعد أن ألغى متابعة جميع زملائه وحذف جميع صوره الرياضية من حسابه على منصة «إنستغرام».

وبالعودة لحساب كريم بنزيما فقد تقلص ألبوم صوره من 2000 إلى 9 صور فقط، بعد خطوته الغير متوقعة.

وحضر كريم بنزيما تدريبات الاتحاد، الاثنين الماضي، واستعد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد فراغه من البرنامج المعد له في جدة، أثناء تواجد بعثة الفريق في مدينة دبي، بعد استبعاده من المعسكر بقرار من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد.

ورغم مشاركة بنزيما في الجزء الأول من الحصة التدريبية، إلا أن جاياردو قرر توجيه اللاعب إلى التدريبات الانفرادية، واستقر على استبعاده من مباراة الطائي لعدم الجاهزية، بعد انقطاعه لفترة طويلة.