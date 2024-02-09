تراند اليوم : شاهد.. مواطنون يكشفون عن رأيهم بشأن عدم حضور زواج الأخت أو الابنة

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو نقاشا بين عدد من المواطنين حول عدم حضور الرجل زواج الأخت أو الابنة.

وقال مواطن: "اللي ما يحضر زواج ابنته هذا قليل الأدب، ابنتي أحطها في قلبي 20 أو 30 سنة في قلبي أربيها قدام عيني وفي لحظة ووقت فرحتها ما أحضر، أنا ما أستحق الإنسانية".

واتفق معه مواطن قائلا: " الشخص يحضر زواج ابنته وأخته وهذا شرع الله وإشهار الزواج".

وأضاف مواطن: " الله لا يبارك في رجل لا يفتخر بأمه وأخته"، وأكمل مواطن: " أنا موافق ولازم أحضر مهما كانت الأمور ولو الباب مسكر".

وقال شاب: " عندي أخت أكبر مني ب 15 سنة وفي مقام أمي ويوم فرحتها فرحتي كانت أكثر من فرحتها".