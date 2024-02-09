تراند اليوم : شاهد .. فتاة إيرانية حسناء من أصل عربي ترقص خليجي في إقليم الأهواز

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول فتاة إيرانية حسناء من إقليم الأهواز ترقص على الطريقة الخليجية على أنغام الموسيقى الخليجية.

وظهرت الفتاة التي ترتدي فستانا أخضر وطرحة شفافة على شعرها وهي ترقص مع طفل يحمله رجل قد يكون أحد أقاربها أو زوجها.

وإقليم الأهواز أو عربستان، منطقة في إيران أغلبية سكانها عرب، وهي منطقة تقع بجانب البصرة من الناحية الجغرافية، من ناحية التقاليد والثقافة واللهجة والأصول هم عرب ويتحدثون اللهجة الأهوازیة.

الجدير بالذكر منطقة الأهواز تاريخيا إمارة عربية تتمتع بالحكم الذاتي في عهد الانتداب البريطاني ضمها الشاه لإيران عام 1925 وأعدم حاكمها خزعل الكعبي بعد اكتشاف النفط بالمنطقة.