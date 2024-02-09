انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة لفتاة واجهت موقفًا صعبًا بعد أن منعها شقيقها من العمل في شركة تم قبولها فيها.

روت موظفة HR في رسالة لها على منصات التواصل الاجتماعي قصة فتاة متميزة تم قبولها في الشركة بعد تقييمها بشكل إيجابي.

وفوجئت موظفة HR بشقيق الفتاة يأتي إلى مكتبها ويطلب منها عدم قبولها في الوظيفة، مدعيًا أنه لا يريدها أن تعمل في مكان مختلط.

أوضحت موظفة HR أنها أخبرت شقيق الفتاة أن القرار بيدها، وأنها سترسل لها عرض العمل لتحدد مصيرها بنفسها.

كانت هذه تفاصيل خبر قصة فتاة قدمت بوظيفة بإحدى الشركات.. وبعد قبولها كانت الصدمة من شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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