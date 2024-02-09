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تراند اليوم : شاهد .. غواص يشرح لزملائه الغواصين المسار المتوقع لمفقود بحر مستورة "حميد الظاهري" .. ويكشف عن منطقة أعماقها مهولة يصعب على الغواصين البحث فيها

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صحيفة الخليج 365: حصلت "الخليج 365" على فيديو حصري لمجموعة من الغواصين وهم يتوقعون مسار الصياد المفقود في بحر مستورة حميد الظاهري.

وظهر قائد فرقة البحث الكابتن محمد الزهراني وهو يفكر مع فريقه من الغواصين ويقول: في البداية راح لأقصى الغرب اللي هي الحميقة ثم ذهب إلى الشرق للفوهة وكتفكير صياد مستحيل يرجع لنفس النقطة، يا إما يرجع على دربه يا إما يذهب ناحية أم النواجل.

وتابع: منطقة "أبو ذهب" مشكلتها ذات حجم صغيرة وأعماقها مهولة، ما أقدر أنزل الناس عشان سلامتهم لأنك تتكلم عن 90 متر تحت سطح البحر، زحلقة واحدة على تحت مع السلامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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